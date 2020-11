CORONAVIRUS - Emmanuel Macron annule son déplacement en Saône et Loire pour une réunion de crise

Alors qu'il devait se rendre au Creusot en Saône-et-Loire ce mardi, Emmanuel Macron a finalement annulé son déplacement "en raison du contexte sanitaire"

Comme l'avait annoncé notre confrère Creusot-Infos, Emmanuel Macron devait se rendre au Creusot la semaine dernière mais l'actualité autour de l'assassinat de Samuel Paty en a décidé autrement. Une visite qui avait été reportée à cette semaine avant d'être finalement reportée à nouveau compte tenu du contexte sanitaire sur lequel le gouvernement peine à trouver une solution. Un conseil de crise sanitaire se tiendra ce mardi et un second mercredi. Ca bouge au plus haut sommet de l'Etat et la plupart des représentants des partis politiques devraient être entendus, histoire de prendre la température avant des annonces qui pourraient complexifier un peu plus la donne sur cette fin d'année.

L.G