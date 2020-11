Les Amis de l’église St Martin poursuit son action sur Châtenoy-le-Royal

Malgré un effectif restreint l’association Les Amis de l’église Saint Martin tient à poursuivre une orientation pour 2021 pour permettre un bon fonctionnement de l’église.

Il faut savoir que l’église est un lieu de rencontres important au travers des différentes célébrations qui ont lieu durant une année. Ce sont plus de 100 célébrations par an qui se sont déroulées au cours de cette exercice : messes, baptêmes, mariages et funérailles. Un bilan en baisse lié comme il se doit à la crise sanitaire et dont les conséquences ont été un dépeuplement de fidèles ou de participants entrainant un perte de trésorerie, les quêtes et les offrandes de messes étant une ressource importante pour assurer un salaire minimum aux prêtres entre autres.

Par ailleurs les charges de fonctionnement qui sont gérées par l’association ont malgré tout continuées à courir, ne serait ce que le chauffage et l’électricité ou encore un minimum d’entretien pour rendre les lieux malgré tout accueillant, y compris durant cette période de crise.

Une salle paroissiale rénovée

Le président de l’association, André Genot, dans son rapport moral, lequel sera renouvelé dans son mandat, a tenu à remercier les autorités municipales et religieuses présentes : Roland Bertin, premier adjoint au maire et le Père Jean Robert Courtot, curé de la Paroisse du Bon Samaritain.

Des remerciements à la municipalité pour la subvention qui permet de couvrir une partie des dépenses de chauffage et d’électricité, mais aussi pour l’aide dans la réalisation de certains travaux par les services techniques de la ville. Bien évidemment l’accent a été mis sur la rénovation de la salle dite « paroissiale », celle-ci ayant été, à son origine, de l’initiative de paroissiens qui ont retroussé les manches pour la construire. Cette salle est effectivement très bien réussie dans sa rénovation et qui se partagera également avec l’association des Amis de la Chapelle de Cruzille.

Du sang neuf et des idées

L’association Les Amis de l’église St Martin a perdu durant cet exercice trois de ses membres. Certes comme le fera remarquer le Premier Adjoint « Les membres sont vieux » mais ils ont cependant le mérite de soutenir et de faire fonctionner cette association ne comprenant que 21 membres. Aussi le président Genot lance un appel aux bonnes volontés pour venir rejoindre les rangs. Un appel aux plus jeunes c’est évident afin d’assurer la pérennité de la vie de l’église de Châtenoy le Royal, lieu de rencontre et de partage faut-il à nouveau le dire. Ce n’est pas la cotisation qui coute puisqu’elle fixée à 10 € pour l’année.

Du sang neuf qui permettra aussi d’apporter de nouvelles idées particulièrement pour mettre en valeur l’intérieur de l’église comme par exemple cette Croix qui embellit désormais le choeur. Mais aussi de créer une autre cohésion sociale entre jeunes et moins jeunes. Des idées comme celle de la vente de décorations de l’Avent ou pour Noël qui apporteront quelques subsides pour la trésorerie de l’association. Ou encore un repas en fonction de la situation sanitaire, voir un voyage d’une journée du coté du Musée des Beaux Arts à Dijon, également la création d’un pèlerinage annuel allant du centre bourg à l’étang Chaumont. Mais sans doute des têtes nouvelles pourraient apporter des idées nouvelles.

Le père Jean Robert Courtot est conscient de ce que peut apporter l’association avec une crainte actuelle cependant en tant que curé « Comment allons-nous gérer la Veillée de Noël », moment important dans la Liturgie chrétienne et dont à ce jour il est incapable de pouvoir la mettre en place sur la Paroisse du Bon Samaritain. On peut le comprendre dans le contexte actuel.

Quant à la municipalité le Premier adjoint a assuré du soutien de la commune tout en faisant part de quelques projets de travaux et d’embellissements liés aux bâtiments propres au fonctionnement de l’église Saint Martin et qui devraient être inscrits au budget 2021. L’association de son coté se penchant sur une rénovation de la sonorisation de l’église.

JC Reynaud