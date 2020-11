"Deux informations utiles pour le Maire de Chalon-sur-Saône" pour le député Rémy Rebeyrotte.

Deux informations utiles pour le Maire de Chalon-sur-Saône.



Il me semble désormais utile de rappeler au Maire de Chalon-sur-Saône, même si son orgueil et sa suffisance doivent en souffrir, que les Lois votées par le Parlement et les décrets et arrêtés pris par le pouvoir exécutif sont supérieurs et s'imposent aux arrêtés du Maire, fut-il en campagne électorale des Régionales. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Le poujadisme, qu'il souhaite flatter, n'y change rien et sa manipulation est un mépris total pour les professionnels du commerce. Rappelons que les décisions prises par le Gouvernement reposent sur des motifs sanitaires et qu'il s'est engagé à soutenir financièrement ces entreprises essentielles pour les habitants et nos centre-villes.



Par ailleurs, qu'il se rappelle que le maire est aussi le Premier Magistrat de l'Etat dans sa commune, officier d'État civil et de police judiciaire. A ce titre, après ses propos de lundi et d'aujourd'hui, je l'informe qu'il est arrivé, notamment sous le Général De Gaulle en 1967, qu'un maire soit démis de ses fonctions pour des propos séditieux. Exprimer des points de vue, c'est une chose. Porter la sédition, c'est autre chose. Il faut savoir raison garder !





Cordialement,





Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire