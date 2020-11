Un duo de nouvelles infirmières à Mercurey déjà bien sollicité avec le contexte sanitaire

Elles ont 24 et 26 ans et viennent de s'installer en tant qu'infirmières libérales. Leur rayon d'action ? Les explications d'info-chalon.com.

Laura et Aline se sont connues dans une vie professionnelle antérieure et chemin faisant, elles ont décidé de se lancer dans l'aventure libérale. Infirmière diplômée à Toulouse pour Laura Llavanera âgée de 26 ans et diplômée à Bourg en Bresse pour Aline Dias, âgée de 24 ans, le duo a ouvert son cabinet situé à Mercurey dans les locaux de l'ancienne auto-école, au 26 Grande Rue, quasi à côté du restaurant Le Mercurey.

Le cabinet est ouvert uniquement sur rendez-vous évidemment compte tenu du contexte sanitaire du moment, mais elles proposent une amplitude horaire 7j/7. Côté patientelle, elles se proposent d'intervenir sur les communes de Mellecey, Mercurey, toute la Vallée des Vaux, Aluze ou encore Charrecey.

Pour prendre contact avec elles - 06 26 22 68 68

Laurent Guillaumé