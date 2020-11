‘Un été à la Campagne’, votre artisan fleuriste

Venez découvrir un tout autre univers floral !

De l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes… un service Interflora et des livraisons pour toutes les occasions (naissances, mariages, fêtes, anniversaires…), c’est ce que vous propose la belle boutique « Un été à la Campagne », située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, qui est un émerveillement pour les sens.

Une date : C’est en 2002 que Viviane ouvre sa boutique à Chalon-sur-Saône. Cet artisan fleuriste n’a qu’un mot pour qualifier son activité : l’exigence, la passion, la sensibilité, l’émotion et la création.

Quant à ses choix sur les couleurs, elles sont simples : le vert couleur de la nature par excellence, le rose pour sa douceur … mais sachez que chez cette fleuriste, toutes les fleurs ressortent merveilleusement bien dans un écrin de verdure.

Alors une fleur ou des fleurs ? Que ce soit la rose pour ses nuances de couleur et parfums ou d’un souvenir d’enfance dans le jardin de sa grand-mère avec des roses anciennes, c’est ce qui vous est proposé dans ce magasin.

De la pivoine, la fleur par excellence pour sa floraison d’avril à juin seulement ou bien d’autres fleurs et plantes tout au long de l’année, Viviane ne reste jamais sur un acquis et se renouvelle en permanence pour proposer à sa clientèle le meilleur de l’art floral.

Assistée de son employée Pauline, elles sauront toutes les deux vous proposer des bouquets ou des compositions florales uniques.

« A la boutique ‘Un été à la Campagne’, nous réalisons vos envies! »

Un été à la Campagne est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 heures et le dimanche matin de 9 h à 13 h, renseignements et commandes : Tél au 03 85 42 95 37.

Pour la période de confinement, le magasin ‘Un Eté à la Campagne’ organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler.

