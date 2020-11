"Les garde-fous ne sont pas suffisants pour s'assurer de mesures strictement proportionnées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19" pour la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier

Communiqué de presse de Cécile Untermaier :

Les garde-fous ne sont pas suffisants pour s'assurer de mesures strictement proportionnées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Il est inévitable de prendre des mesures de confinement pour sauver des vies. Nous avons voté oui à un reconfinement le 29 octobre, au contraire des autres oppositions de droite et de gauche, dans la suite du débat que nous avions demandé au Premier ministre. Loin des querelles partisanes, nous avons convenu de la gravité de la situation et d'un nécessaire confinement. En responsabilité, nous devons individuellement faire en sorte que ce confinement soit suivi et réussi.

Mais il n'est pas concevable que le Gouvernement puisse disposer d'un régime d'exception lui permettant de légiférer à notre place, d'ignorer les principes fondamentaux de notre Constitution que sont la liberté d'aller et venir ou celle d'entreprendre. Il devrait être dans l'obligation de demander un nouveau vote au parlement dans un délai de deux mois pour une éventuelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Hier après-midi à l’Assemblée nationale, nous avons donc voté contre le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire pour ce motif d'abord et au regard du vaste champ d'intervention laissé à l'exécutif, lequel peut désormais, avec pas moins de 40 ordonnances, légiférer à notre place dans des domaines qui ne sont pas en lien direct et certain avec la lutte contre la pandémie. Les garde-fous ne sont pas suffisants pour s'assurer de mesures strictement proportionnées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Le Gouvernement doit faire confiance à la Représentation nationale. Le débat parlementaire est l'occasion de faire de la pédagogie, de répondre aux argumentations que nous portons et d'éviter des polémiques, voire des arrêtés municipaux illégaux tels que nous avons pu les voir s'agissant des commerces de proximité par exemple. »