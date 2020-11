Un important dispositif déployé autour de la caserne Carnot suite à la découverte du colis suspect

Un équipe de déminage est attendue sur place.

L'alerte a été donnée ce vendredi matin peu après 7h lorsqu'un colis suspect a été découvert devant l'enceinte de la caserne Carnot. Informé de bonne heure ce matin, il avait été demandé à info-chalon.com de préserver le "secret" de l'intervention, histoire de ne pas générer d'attroupement inutile complexifiant l'intervention des services. En attendant, selon nos informations, c'est un colis composé d'un treillis militaire et d'un drapeau tricolore mis bien en évidence sur le dessus... Autuant d'indices qui suscitent une inquiétude et une mobilisation des services afin de lever toutes les inquiétudes. Une équipe de déminage est attendue sur place alors que les sapeurs-pompiers ont déployé leur dispositif au sein de la caserne Carnot. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la circulation interdite dans le secteur de l'Avenue de l'Aubépin et la rocade, information confirmée par le maire sur les réseaux sociaux peu de temps après notre première publication.

La suspicion a été levée peu avant 10h. Le colis ne contenant que des "fringues". Un homme a été entendu par les gendarmes en charge de l'enquête, après s'être présenté de lui-même.

Laurent Guillaumé