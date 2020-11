« ROUGEGORGE Lingerie » révèle la sensualité de toutes les femmes, des plus romantiques aux plus audacieuses

En cette période de confinement le magasin fait du ‘call & collect’, du ‘clic & collect’…

RougeGorge Lingerie, les dessous de la vie ! Une broderie, un décolleté en dentelle raffinée, une matière délicate à caresser, un imprimé exclusif… Voilà la signature RougeGorge, la marque qui cultive le sens du détail. Un travail minutieux pour procurer aux femmes toute l’audace pour oser et se révéler.

Poussez les portes de cette jolie boutique située 61 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, entrez à la rencontre Nelly Pereira, la gérante et de ses 2 conseillères de vente Julia et Auriane et découvrez une large gamme de produits de qualité et pensés pour votre féminité. Vous y retrouverez de la lingerie de jour, de nuit, du balnéaire, des bas et collants ainsi que divers accessoires.

Que vous soyez chic, sportwear ou sexy, que vous soyez svelte ou pulpeuse, « RougeGorge Lingerie » est la boutique faite pour vous. Depuis plus de 25 ans et grâce à son savoir faire corsetier, RougeGorge créée par Phildar, vous propose un large choix de produits toute l’année.

Du pyjama cocooning, aux guêpières des plus audacieuses, en passant par notre gamme phare « Dentelle »conçue du 85 A au 110 G, chez RougeGorge, le confort et la sensualité se déclinent dans toutes les formes et sous toutes les tailles à des prix aussi irrésistibles que les parures.

Exerçant son activité depuis bientôt 3 ans, Nelly Pereira, passionnée par le conseil client est une adepte de la « lingerie thérapie ». Chez RougeGorge, nous connaissons très bien les femmes : leurs besoins, leurs désirs et leurs petits complexes. Voilà pourquoi nous avons choisi notre métier, pour que toutes se sentent belles et à l’aise avec leur silhouette.

Actuellement, profitez jusqu’au 9 novembre inclus, de nombreuses promotions avec des remises allant jusqu’à 50%

Cette équipe dynamique et bienveillante vous accueille dans un cadre où règne la discrétion et le bien être pour un moment rien qu’à vous : le lundi de 14 H à 19 H et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures non stop. Renseignement : Tél 03 85 92 31 97 Page Facebook : RougeGorge Lingerie (Chalon-sur-Saône) site web : rougegorge.com

Pour information : Pour illuminer vos fêtes de fin d’année et briller de mille feux, votre boutique RougeGorge Lingerie sera exceptionnellement ouverte les dimanches 15 et 22 décembre de 14 h à 18 h.

–vous faites votre sélection d'articles sur le site https://www.rougegorge.com vous nous envoyez par message votre commande (sans oublier les tailles et quantité) – soit sur la messagerie de notre page facebook RougeGorge Lingerie (Chalon sur Saône), – soit par mail à [email protected] – nous vous recontactons pour convenir d'un rendez-vous pour la remise de la commande en magasin, dans le respect des protocoles sanitaires.

« call & collect » : Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer la commande et la régler.

« clic & collect » : Accès direct sur le site en ligne du magasin.

