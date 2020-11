En Saône et Loire, fermeture de la RCEA avec mise en place de déviation

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (District de Mâcon) va fermer la RN 70 et mettre en place des déviations dans le sens de circulation Moulins-Mâcon, du lundi 9 novembre à 9H00 au mardi 24 novembre à 19H00 (de jour comme de nuit, hors WE et jour férié). Préalablement à la mise à 2x2 voies de la RCEA, des sondages géotechniques seront réalisés la RN 70.

Dans le sens Moulins-Chalon, une déviation, dite "Grande Maille", sera mise en place à la bifurcation RN79/RN70 de Paray-le-Monial, renvoyant le trafic de la RCEA en direction de Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône par Mâcon.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.