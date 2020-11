Baies, feuilles, graines... Bienvenue dans la « Forêt gourmande » de Fabrice Desjours à Diconne en Saône et Loire

Fabrice Desjours a créé sa « Forêt gourmande » en Saône et Loire, un écosystème nourricier et un redoutable piège à carbone. Le rêve de l’ancien infirmier : créer un conservatoire de semences et propager les graines fabuleuses qu’il a collectionnées lors de ses voyages.