Bruno le Maire a rappelé à Gilles Platret "d'adopter un comportement responsable"

L'un et l'autre étaient ce lundi soir en direct sur le plateau de BFMTV. Un court instant d'échange au cours duquel le Ministre de l'Economie et des Finances a rappelé à certains maires dont Gilles Platret d'avoir "du sens et de la responsabilité".