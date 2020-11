Covid-19 : le pic d'hospitalisations de la première vague dépassé en Saône et Loire

Au plus fort de la première vague de l'épidémie de Covid-19, en avril, on comptait 1 380 personnes hospitalisées en Bourgogne-Franche-Comté. On a dépassé ce chiffre samedi 7 novembre. Pour les personnes en réanimation, le pic d'avril n'est pas atteint.