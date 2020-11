Le salon de l'ESS de Saône et Loire sera à suivre sur internet, ce vendredi 13 novembre

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Département de Saône-et-Loire et la Chambre Régionale de l’ESS Bourgogne-Franche-Comté ont fait le choix de maintenir le 3e Salon de l’Economie Sociale et Solidaire en 2020 et de le transformer en salon dématérialisé sous forme de table ronde. Ce temps fort est prévu le vendredi 13 novembre à partir de 14h30 et jusqu’à 16h, filmé en direct et relayé sur l’adresse Internet du Département ainsi que sur les réseaux sociaux.



De nombreux invités débattront sur la thématique « Construisons ensemble l’activité économique de demain »



Récapitulatif de cette table-ronde

- Premier sujet

Favoriser les coopérations économiques : TPE/PME/ESS, pour une relance dynamique

- Deuxième sujet

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et Saône-et-Loire terre d’accueil avec les collectivités labellisées par Paris 2024 et les Comités départementaux : Olympique et sportif, Handisport et Sport adapté, pour accueillir les futures délégations sportives internationales

- Troisième sujet

ESS, une économie à fort potentiel en Saône-et-Loire avec ESS 2024, plateforme solidaire et inclusive qui recensera les marchés publics dédiés à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.