Pour François Sauvadet, "l’amateurisme de la majorité socialiste n’est pas acceptable"

Communiqué du groupe de l'Union des républicains de la Droite et du Centre





Report de la session du Conseil régional : L’amateurisme de la majorité socialiste n’est pas acceptable



Nous apprenons ce soir, à 18 h, que la Présidente de Région Marie-Guite DUFAY ne tiendra pas l’Assemblée plénière du Conseil régional prévue ce vendredi 13 novembre.



Notre groupe a défendu, dans le contexte actuel, la tenue d’une session avec l’ensemble des conseillers régionaux dans une salle adaptée pouvant garantir la sécurité sanitaire des élus, des agents de la région et des journalistes de la presse locale. La Présidente Marie-Guite DUFAY a choisi un format dégradé avec seulement un tiers des élus présents dans la salle.



Cette solution dégradée, qui ne satisfait personne, ne permet pas de garantir la sécurité juridique des délibérations qui seraient soumises au vote. En effet, le décret d’application qui permettrait aux assemblées délibérantes des collectivités locales de se réunir avec un quorum diminué au tiers n’est toujours pas publié.

La décision hâtive de Marie-Guite DUFAY, sans fondement légal, oblige par conséquent à reporter des décisions majeures pour notre région et notamment les orientations budgétaires de notre collectivité ainsi que les aides à nos artisans, commerçants et petites entreprises qui souffrent de la crise économique.



C’est le témoignage d’un amateurisme regrettable en temps de crise et d’une impréparation totale de la Région.



Notre groupe de la Droite et du Centre rappelle que l’Assemblée plénière de ce vendredi 13 novembre pourrait se tenir si la Présidente avait retenu notre proposition de se réunir dans une salle adéquate, garantissant le respect des mesures sanitaires obligatoires.



Nous demandons à Marie-Guite DUFAY la tenue d’une Assemblée plénière dès que le cadre légal permettra la sécurité juridique des délibérations.



Nous demandons également à Marie-Guite DUFAY d’anticiper dès aujourd’hui la prochaine session budgétaire de décembre en organisant la réunion, en présence de l’ensemble des conseillers régionaux et de la presse, en conformité avec les mesures sanitaires et le respect de la démocratie représentative.



François SAUVADET,

Président,

Et les élus du groupe Union des républicains de la Droite et du Centre