Les bénévoles de la maraude de la Croix Rouge Chalon toujours opérationnels

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Ils sont toujours là, contre vents et marées ! Les bénévoles de la Croix Rouge de l'Unité Locale de Chalon sur Saône continuent comme si de rien était. Chaque jour qui passe, ils rempilent, ne comptant pas leurs heures au profit des plus démunis. Ce soir là, c'est un potage concocté par les bénévoles qui était distribué par Catherine, Jocelyne, Laetitia et Jean-Paul au volant, au profit de quelques 25 bénéficiaires. Merci encore à vous qui ne comptez ni votre temps ni votre énergie !

L.G