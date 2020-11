Le Rassemblement National dénonce les guets-apens visant Policiers et Pompiers en Saône-et-Loire

Communiqué :

Les quartiers accélèrent les provocations

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de Mâcon ainsi que les forces de l’ordre ont été caillassés, puis ont subi des tirs de mortiers dans un guet-apens entrepris par les racailles du quartier des Saugeraies. Un peu plus tôt dans la soirée, des tentatives d’embrasements ont éclaté rue Winston Churchill et rue Jules Ferry à Chalon-sur-Saône, puis à Torcy et aux Creusot. La semaine dernière, c’était un guet-apens à Montceau-les-Mines.

Ces actes inqualifiables sont loin d’être isolés sur le département. Ils témoignent du mépris des voyous et des bandes pour l’autorité de l’État, ses représentants et du système républicain. Il ne s’agit plus de faits-divers, mais d’une provocation permanente.

Depuis 40 ans, les classes politiques de droite comme de gauche, qui se sont succédées aux responsabilités à l’échelle nationale comme locale, sont coupables de ses provocations par leurs inactions en amont. Ils ont laissé les quartiers se gangréner par la racaille, la délinquance et les trafics en tout genre. Pire encore, le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, représentant le gouvernement annonce que la France n’ai pas un coupe gorge et pourtant, les guets-apens dans les zones de non-droit sont bien une réalité en Saône-et-Loire.

Cessons d’être les éternelles victimes de ces racailles !

Nous devons avoir la main ferme et rétablir l’ordre dans ces quartiers et… très vite ! La tolérance ZÉRO doit être mise en place ainsi que la fin du laxisme judiciaire. Quand aux délinquants mineurs récidivistes, nous devons responsabiliser les parents par la suppression du versement des aides sociales en cas de carence éducative manifeste.

Le Rassemblement National est le seul parti à proposer, et surtout sera le seul une fois aux responsabilités, à lutter contre le laxisme et contre l’impunité, à remettre de la justice et surtout restaurer la paix dans nos quartiers et dans notre pays. C'est-à-dire la sécurité pour chacun d’entre nous !

Aurélien Dutremble

Responsable Départemental du

Rassemblement National de Saône-et-Loire