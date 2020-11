A l’occasion de la 24ème édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui se déroule du 16 au 22 novembre 2020, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté se mobilise sur l’ensemble des territoires à travers des manifestations et événements organisés avec nos partenaires, pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Au-delà de leurs actions régulières au bénéfice du public de travailleurs handicapés, plusieurs agences Pôle emploi se saisissent de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées pour proposer des actions spécifiques. 38 évènements sont organisés sur tout le territoire.

Quelques exemples d’actions :

Présentation de l'environnement juridique du travailleur handicapé et des nouvelles aides à l'embauche à l’agence Pôle emploi de Montceau le 19 novembre de 9h00 à 11h00.







Visites d'entreprise permettant à quelques demandeurs d’emploi handicapés de découvrir différents postes de travail au sein de 6 entreprises participantes : Berner,Leclerc, Poinfor, CLP Packaging, Lidl , CDY, organisées par l’agence Pôle emploi de Joigny, Cap emploi et LADAPT le 19 novembre.

Webinaire atelier d’information à destination des demandeurs d’emploi handicapés le 19 novembre, organisé par l’agence de Decize.







Atelier « comment aborder son handicap en entretien atelier » animé Pôle emploi/Cap emploi à l’agence de Châlon centre le 20 novembre 2020 à 9H30.







Atelier d’information à destination d'un public demandeur d’emploi TH licencié pour inaptitude le 20 novembre de 14h00 à 16h00 à l’agence Pôle emploi de Luxeuil.

Opération HANDIJOB, le 20 novembre de 9h00 à 17h 30, un événement organisé chaque année par le Medef 21 en partenariat avec l'Agefiph, Pôle emploi, Cap emploi, la Mission locale de Dijon et LADAPT à la Maison des entreprises à Dijon.

Retrouvez toutes ces initiatives sur :

https://www.semaine-emploi-handicap.com/la-liste-des-evenements

Dans le cadre de la semaine, et plus spécifiquement le jeudi 19 novembre, se tiendra l’opération Duoday « Emploi et handicap, et si on commençait par un duo ? ».

DuoDay, c’est l’occasion pour une entreprise, une collectivité ou une association d’accueillir, le temps d’une journée, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.

13 duos sont constitués au sein des structures Pôle emploi de Morteau, Vesoul, Gray, Luxeuil, Macon, Autun, Sens, Auxerre et en direction régionale.

35 offres de binômes Duoday sont proposées par les entreprises suite à la promotion réalisée par les équipes Pôle emploi (réseau Pôle emploi 89).

UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN

Dans les agences Pôle emploi, 62 conseillers accompagnent spécifiquement les demandeurs d’emploi en situation de handicap

Par ailleurs, des relations de proximité sont nouées entre les agences Pôle emploi et les Cap emploi en local, à travers des permanences dans nos locaux par exemple.

Une grande majorité des demandeurs d’emploi en situation de handicap bénéficient également d’un suivi intensif dans leur recherche d’emploi : 24% bénéficient d’un accompagnement «renforcé », pour 15% pour les autres demandeurs d’emploi.

Les conseillers de Pôle emploi dédiés aux entreprises ont également un rôle important de sensibilisation auprès des employeurs sur les questions relatives à l’insertion des personnes en situation de handicap en emploi.

Pôle emploi s’est également doté de moyens permettant d’améliorer l’accessibilité de ses services :

Chaque agence est dotée d’équipements destinés aux personnes à mobilité réduite (rampes d’accès, ascenseurs, boucles magnétiques pour les malentendants…), ainsi que d’un dispositif pour les demandeurs d’emploi déficients auditifs (chaque mois retranscription instantanée de la parole.

De nombreux services de Pôle emploi sont également accessibles en ligne : inscription via le site pole-emploi.fr, échanges dématérialisés avec les conseillers grâce à la visioconférence, des recrutements en ligne, et des prestations suivies à distance. Par ailleurs, les sites internet de Pôle emploi sont tous dotés d’une version contrastée accessible au public malvoyant.

Les réseaux Cap emploi et Pôle emploi se rapprochent pour construire une offre de services complète, lisible et accessible.

Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre d’une volonté nationale de simplifier le fonctionnement du service public de l’emploi « à travers une coordination renforcée et un rapprochement de Pôle emploi et Cap emploi au sein du service public de l’emploi ». L’objectif recherché est une meilleure articulation des offres de services de Pôle emploi et des Cap emploi sur le champ du handicap au bénéfice des personnes handicapées et mais également des employeurs publics et privés.

Afin d'expérimenter la mise en place de lieux uniques d'accompagnement entre Pôle emploi et Cap emploi, 19 territoires pilotes ont été désignés à l'automne 2019, parmi lesquels Nevers pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Cela se concrétise par la présence quotidienne de conseillers Cap emploi au pôle emploi de Nevers, permettant de construire des parcours intégrés (grâce à des diagnostics croisés) au profit des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi, de réaliser l’accompagnement Cap emploi au sein de l’agence Pôle emploi et enfin de travailler conjointement les services à apporter aux employeurs qui souhaitent les embaucher.

Dès janvier 2021, le rapprochement sera étendu aux territoires de la Nièvre et de l’Yonne avant de poursuivre sa généralisation à toute la région (et France entière) sur le premier semestre 2021.

Pôle emploi, en tant qu’employeur, montre aussi l’exemple !

Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté s’engage dans une politique globale d’inclusion du handicap, en recrutant des travailleurs handicapés (9,2% de travailleurs handicapés au sein de son propre effectif, soit 180 salariés). Par ailleurs, 46 aménagements de postes de travail ont été réalisés en 2020, permettant d’exercer leur activité professionnelle dans les meilleures conditions. Depuis septembre 2018, le télétravail handicap a été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté, 23 salariés en bénéficient actuellement.

Les demandeurs d’emploi en situation de handicap

En Bourgogne-Franche-Comté, à fin août 2020, 20 168 demandeurs d’emploi en situation de handicap travailleurs sont inscrits à Pôle emploi (cat ABC). Ils représentent 9% de l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région (8% en France métropolitaine).