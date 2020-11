La Bonne Compétence Pro : un nouvel outil pour accélérer les recrutements des entreprises !

Communiqué du MEDEF Bourgogne-Franche Comte et Pôle Emploi

La Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 Septembre 2018, confortée par le plan de relance porté par le Gouvernement, renforce l’engagement financier dans la formation et la reconversion professionnelle des demandeurs d’emploi. Dans ce contexte favorable à la formation des demandeurs d’emploi et en réponse aux entreprises qui expriment des difficultés de recrutement croissantes, un nouveau site de mise en relation a vu le jour : « LA BONNE COMPETENCE PRO ».

« La bonne compétence pro », c’est un outil clé en main qui permet aux chefs d’entreprise, en 3 clics seulement, de :

> géolocaliser les formations en cours qui apportent à des demandeurs d’emploi les compétences recherchées ou qu'elles recherchent

> entrer en contact rapidement avec les stagiaires, et ce avant même la fin de leur formation !

L’enjeu : recruter plus vite et en proximité les bonnes compétences !

Ce service, accessible sur ordinateur mais aussi tablette et smartphone, issu d’un travail conjoint mené entre Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et le Medef, est aujourd’hui en cours de déploiement dans toutes les régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté. Des web-conférences sont actuellement proposées aux entreprises, aux fédérations professionnelles ainsi qu’aux acteurs clés de la formation professionnelle afin de faire découvrir ce service et ses fonctionnalités.

Il permet aux entreprises :

de repérer, en quelques clics, les demandeurs d’emploi récemment formés ou en cours de formation correspondant aux compétences qu’elles recherchent,

de rentrer directement en contact avec ces stagiaires qui pourraient, à l’issue de leur formation, rejoindre leurs équipes.

Cet outil contribue à la fluidité du marché du travail et à la sécurisation des parcours professionnels en permettant simultanément :

une meilleure information des entreprises sur les formations, qu’elles soient récemment terminées, en cours, ou à venir,

le recueil en temps réel des besoins de formation des entreprises permettant le montage de l’ingénierie de financement associée,

une meilleure valorisation des compétences des stagiaires.

Un outil intégré aux enjeux du pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC).

Ce pacte qui contribue au projet d’édifier une « société des compétences » vise à accompagner et accélérer la transformation de la formation professionnelle, au service des entreprises, des territoires et des personnes peu qualifiées recherchant un emploi.

La bonne compétence pro. répond à plusieurs objectifs du PRIC :

Garantir une offre de formation répondant aux besoins des entreprises,

Accompagner les entreprises dans leur besoin de recrutement,

Favoriser l’accès à la formation puis à l’emploi des personnes les plus fragiles et développer des solutions innovantes.

Retrouvez ci-dessous une vidéo de présentation de La Bonne Compétence Pro :

https://www.pole-emploi.tv/widget/lbcp-mp4-1