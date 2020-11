Lycéens, laissez-vous tenter par le Brevet d'Initiation Aéronautique

Dans le cadre des activités proposées par le Foyer Socio-Educatif du Lycée, le BIA est enseigné depuis 1998, même avec cette année particulière, et une adaptation au nouveau protocole sanitaire. Ce dispositif est possible grâce au partenariat avec l’aéro-club du Grand Chalon et le Lycée Hilaire de Chardonnet.

Cette collaboration est faite par convention entre Catherine Mourral Proviseure et l’aéro-club, avec Jean Louis Muzeau pilote et formateur qui dispense bénévolement les cours chaque semaine depuis de nombreuses années.

Ce diplôme de l’éducation Nationale a pour objectif d’éveiller l’intérêt des jeunes sur des métiers aéronautiques et spatiales, souvent méconnues. Les cours en cinq thèmes se déroulent sur une année scolaire en 30 séances de 1h30, plus une épreuve en anglais facultative. Une huitaine d’élèves suivent les cours chaque mercredi au Lycée, en fin de formation au mois de mai 2021, ils passeront l’examen national du BIA.

C’est un merveilleux apprentissage que les élèves suivent dans cette formation très motivante, ce qui donnera certainement des ailes aux élèves pour leur avenir.