Champforgeuil récompense les gagnants du défi rose.

Dans le cadre d’octobre rose, la commune de Champforgeuil avait lancé le ̏Défi Rose˝ à la place de la manifestation annulée pour cause de Covid.

C’est tout naturellement dans la cour du Centre d’Accueil Pluriel que ce mercredi après-midi, sous le soleil, Marielle Pageaut Directrice du CCAS et Coordinatrice Enfance Jeunesse, Annie Sassignol, Maire de Champforgeuil; Annick Gaudillère Adjointe au CCAS et Julien Bon Référent ̏espace ados˝ ont reçu les familles et ados gagnants du concours photos ̏Défi Rose˝ organisé pour soutenir l’action Octobre Rose.

Cette action a pour but de sensibiliser les femmes mais aussi les hommes sur le dépistage du cancer du sein. Elle sert, par les fonds récoltés, à aider la recherche contre ce cancer. Annie Sassignol a félicité et remercié les participants pour leur implication dans ce concours.

Les deux familles récompensées sont respectivement Géraldine et Sébastien Gagnor et leurs enfants et Mohamed et Souad Manari avec leurs enfants. Annie Sassignol leur a remis un chèque cadeau et des sacs de bonbons pour les enfants. Mohamed-Amine, Jalys, Saïd, Marie, Florian et Rayan sont les 6 ados, âgés de 12 à 17 ans, à avoir reçu un sac de bonbons en récompense pour leurs très belles photos.

La municipalité va remettre aux 3 associations ̏Toujours femmes, La ligue contre le cancer et CoraSaône˝ une subvention de 250 €. Cette subvention leur sera versée début décembre.

C.Cléaux