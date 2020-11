Le Kiosque Multimédia de Chalon-sur-Saône reste en activité durant la période du confinement

Du lundi au vendredi après-midi, l'équipe du Kiosque Multimédia de Chalon-sur-Saône met à disposition de tous, neufs ordinateurs équipés d'Internet, propose entre autres des initiations à l'informatique ou de l'accompagnement aux services numériques dématérialisés. Durant toute la période du confinement, ce service maintiendra une activité. Plus de détails avec Info Chalon.

Situé au 29 Boulevard de la République, le Kiosque Multimédia de Chalon-sur-Saône est un espace numérique favorisant l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour tous les publics Chalonnais et Grand Chalonnais (scolaires, jeunes, adultes, adultes, handicapés et personnes âgées).



Le Kiosque permet entre autres d'informer et les moins jeunes sur les dangers d'Internet.



En tant que structure multimédia, ce service développe différents axes de travail comme l'accueil (connexion à Internet, photocopie, scanner), des ateliers, des interventions dans plusieurs collèges et lycées Chalonnais, auprès de ses partenaires comme le PLIE et les Maisons de quartier ou avec des séniors, en partenariat avec la Maison des Séniors, ainsi que des soirées thématiques gratuites, à raison de 2 soirées par mois. Les thèmes choisis sont d'actualité et répondent aux questionnements des usagers rencontrés lors des différents temps d'échange (découverte des métiers multimédia, Internet et santé, utilisation des liseuses, etc).



Parmi les ateliers proposés par le Kiosque, 10 séances d'initiation à l'informatique, 4 séances atelier Internet, 3 séances Photos et 3 autres séances Tablettes Numériques, dans une salle dédiée, à l'étage.



C'est aussi un espace de détente avec distributeur des boissons et la possibilité de consulter journaux et magazines.



Le Kiosque Multimédia de Chalon-sur-Saône s'adapte aussi durant la période de confinement, en proposant notamment un accès à Internet et d'effectuer toutes formes de démarches dématérialisées.



Notons que depuis le 29 octobre 2020, la fréquentation journalière reste importante, entre 30 et 40 personnes. Les principaux utilisateurs sont âgés entre 30 et 60 ans.



Les demandes concernent principalement les attestations de déplacement (les impressions étant gratuites), les gestions de comptes personnels (EDF, impôts, messageries, téléphonie...), les curriculum vitæ, les lettres de motivation, les démarches administratives, les gestions d'entreprises, les accès au droit, l'accompagnement aux usages du numérique ou les démarches COVID.



Ce mercredi 25 novembre 2020, à 11 heures, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la Jeunesse et de la Vie de quartier, accompagné d'Isabel Paulo,conseillère déléguée Actions en direction des jeunes, est venu saluer le travail de l'équipe de la structure multimédia, en présence de Frédéric Husson, responsable du Kiosque, Karim Animi, responsable du Service Jeunesse et Mickaël Dupont, animateur multimédia.



«Le progrès numérique avance très vite...très très vite! 90% des jeunes, super sophistiqués mais ils ne savent pas s'en servir pour la plupart des fonctions. La plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, ils y font leurs achats, travaillent avec. Il ne faut pas se laisser dépasser par tout ce progrès. Il faut essayer de se tenir informé et surtout se protéger aussi, protéger ses enfants, savoir faire des visio-conférences avec sa famille et ses amis, faire ses démarches, et plein d'autres choses», explique l'adjoint au maire.



«Le Kiosque Multimédia est là pour accompagner les gens, pour répondre justement à toutes ses questions. Il y a une belle fréquentation», poursuit ce dernier.



«En règle générale, c'est une cinquantaine de personnes. Là, en ce moment, c'est plutôt une trentaine, du fait du confinement. Les gens viennent pour l'essentiel, démarches et accompagnement», précise le responsable du Kiosque avant de céder la parole au responsable du Service Jeunesse qui présentait les différentes activités proposées durant cette période.



Ce service reste une nécessité et permet aux usagers de maintenir un lien important. Les animateurs sont très sollicités au quotidien. À noter que ces derniers continuent de se déplacer dans les collèges de Chalon-sur-Saône pour les actions de prévention des dangers d'Internet dès lors que les établissements en font la demande.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati