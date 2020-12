«La téléphonie mobile, trop souvent défaillante en rural ! Quel est réellement le taux de couverture en Saône-et-Loire ?», demandent les Maires Ruraux

Communiqué :

La téléphonie mobile, trop souvent défaillante en rural ! Quel est réellement le taux de couverture en Saône-et-Loire ?

Les ruraux se posent tous, au quotidien, les mêmes questions sur la réalité de la couverture téléphonique mobile de nos campagnes : nombreuses sont les conversations de mauvaise qualité, voire interrompues même si on ne change pas de place, et parfois mêmes impossibles dans de nombreuses zones blanches …sans parler des téléchargements difficiles en Internet mobile ou des relais en panne.

Les « chiffres officiels*» concernant la téléphonie mobile en Saône-et-Loire relevés à mi-2020 sur le site ARCEP sont les suivants… et laissent perplexe :

Couverture (voix) : Orange : 96% SFR 94% Bouygues 94% Free 94%

Qualité (voix) : Orange : 93% SFR 91% Bouygues 94% Free 87%

Ces chiffres de couverture, fournis par les opérateurs, issus d’un modèle théorique, sont censés mesurer la surface couverte par le réseau ; mais ils prennent mal en compte la géographie. On le sait la réalité est plus compliquée… notamment quand notre téléphone affiche une seule « barre » !

La téléphonie mobile est un outil de la vie quotidienne, nous n’acceptons pas que la ruralité soit négligée. Les opérateurs doivent améliorer la qualité de la couverture 4G, nous demandons aussi au Préfet de Saône-et-Loire que soit mis en place en 2021 (dans le cadre de la réunion semestrielle avec les opérateurs) un suivi réaliste et documenté de la couverture et de la qualité de service de la téléphonie mobile dans notre département.

De nombreux Maires ruraux témoignent de l’arrivée d’habitants des villes dans nos villages de Saône-et-Loire pour s’y implanter et y vivre tout ou partie de la semaine…Vivre à la campagne ne se conçoit pas sans un service de téléphonie mobile de qualité.

Pour aller vers plus de transparence, nous appuyons par ailleurs le déploiement de l’application collaborative TADUREZO mise en place par l’Etat et le Conseil Régional.

J.F. Farenc et le Bureau de l’U.M.C.R. 71



*site ARCEP www.monreseaumobile.fr

TADUREZO : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr....

https://apps.apple.com/fr/app/tadurezo-bfc/id15324..