Les travaux de la Cité des Vins démarrent officiellement à Beaune

Communiqué ville de Beaune

Le permis de construire ayant été délivré, il permet à l’entreprise Rougeot BTP d’entreprendre la réalisation de cet ouvrage culturel dédié à la Bourgogne et ses vins. Une première visite de chantier avait lieu cet après-midi en présence des représentants de l’entreprise ROUGEOT, de l’Architecte et du BIVB, futurs utilisateurs des lieux. L’âme du terroir sera au cœur de cet aménagement qui accueillera notamment le prochain Centre d’Interprétation des Climats. Conçu sur une surface de 3600 mètres carrés, celui-ci sera surmonté d’une tour de 24 mètres. Tel un hommage à la viticulture, sa rampe hélicoïdale enroulée comme une vrille de vigne, permettra d’accéder à une terrasse panoramique végétalisée et d’apprécier un paysage sur 360 degré.