Soutien de l’État aux projets d’investissement : plus de 28 millions d’euros aux collectivités et établissements publics intercommunaux de Saône et Loire

1. La dotation d’équipement des territoires ruraux

En 2020, l’enveloppe de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en Saône-et- Loire est de 14 158 120 €.

Elle a permis le financement de 301 projets d’investissement dont le taux moyen de subvention est de 27%. Les principaux domaines d’intervention sont le soutien au développement économique et touristique, les équipements nécessaires à la création ou au maintien des services à la population, les projets de développement social et de santé, les projets scolaires et périscolaires, les aménagements des centres bourgs, la restauration du patrimoine rural et les actions en faveur des espaces naturels.