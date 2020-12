Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, demande au Préfet des repas «au chaud» pour les ouvriers du bâtiment

Cécile Untermaier

Députée de Saône-et-Loire

Mes interlocuteurs sont bien conscients de la crise sanitaire que nous traversons et des mesures qui sont mises en places pour protéger la population. Mais, ils souhaitent également apporter de meilleures conditions de travail et de repos à leurs salariés. Il serait utile, en respectant les gestes barrières et un protocole bien précis, de définir une liste de restaurants acceptant d’ouvrir le midi pour servir un repas aux ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment. Une telle liste pourrait être faite par canton ou arrondissement. Dans une démarche louable, certaines communes du Jura ont mis à disposition leur salle de conseil municipal, mais la question de la surveillance et de la désinfection se pose. La piste proposée par la CAPEB me parait être une bonne solution en ce qu’elle limite les risques sanitaires et permet au demeurant aux restaurateurs de retrouver une activité au service de cette clientèle particulière.J’informe par ailleurs le ministre Bruno Le Maire de cette demande et vous remercie par avance de ce que vous pourriez mettre en place sans attendre.Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée».