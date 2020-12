Dernière collecte de sang givrotine pour 2020, dans un contexte où les stocks sont encore faibles

Elle aura lieu lieu mercredi matin 9 décembre à la salle des fêtes de Givry

Selon Colette Cavard, Présidente de l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et de ses environs, les stocks actuels sont encore bas. malgré les nombreuses actions qui ont été mises en œuvre depuis septembre par l’Établissement Français du Sang (EFS)

Cela s'explique par le développement du télétravail et les cours en visioconférence, qui ont contrarié les collectes en entreprise ou dans les universités, au point d'engendrer une baisse du volume de dons récoltés sur ces sites de près de 80%.

Les besoins n'ont eux,malheureusement pas diminué . Ils augmentent même régulièrement chaque année.

Le sang collecté permet ainsi de soigner plus d’un million de malades chaque année en France, principalement lors des situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et des besoins chroniques (maladies du sang et cancers).

Colette Cavard rappelle donc, s'il en était besoin, qu'il est important de donner régulièrement son sang en privilégiant, COVID oblige, la prise de rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Les non inscrits ne seront en effet acceptés que si des créneaux sont encore disponibles.

A noter par ailleurs que le port du masque est obligatoire et que la présentation d'une pièce d'identité avec photo sera demandée aux donneurs. Si cette mesure, imposée par l'ANSM (Agence nationale sécurité du médicament et des produits de santé) n'est pas encore obligatoire, elle le sera dès de début de 2021.

Enfin, Colette Cavard est heureuse d'annoncer que "la collation qui sera servie après le don sera un peu plus festive que celle qui a été offerte aux donneurs en octobre."

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang.

Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et ne pas avoir donner son sang dans les 8 semaines qui précèdent la collecte.

Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.





En pratique :

Quand ?: mercredi 9 décembre de 8h30 à 12h30 (sur rendez-vous)

Où ? : Salle des fêtes de Givry

Port du masque chirurgical obligatoire

Attestation dérogatoire de déplacement : cocher la 4ème ligne, « Déplacement pour les personnes vulnérables. »