Hommage aux soldats morts en Afrique du Nord à Chalon-sur-Saône

Une commémoration s'est tenue samedi, en début d'après-midi, à Chalon-sur-Saône, devant le monument aux morts de Chalon-sur-Saône, sur l'Esplanade de la Légion d'Honneur, en hommage aux soldats morts en Afrique du Nord. Compte tenu de la situation sanitaire, elle s’est déroulée en très petit comité. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est en petit comité, compte tenu de la situation sanitaire, que Chalon-sur-Saône a rendu hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, dans le cadre de la journée nationale qui leur est dédiée, hier, samedi 5 décembre, à 13 heures 45.



Les autorités et les représentants des associations d'Anciens Combattants, prisonniers, déportés, résistants et victimes de guerre dont Serge Rosinoff, conseiller du maire de Chalon-sur-Saône chargé de mission Mémoire et monde patriotique, se réunis sont devant le Monument aux morts de Chalon-sur-Saône, sur l'Esplanade de la Légion d'Honneur.



La cérémonie s'est déroulée en présence du sénateur de Saône-et-Loire, Marie Mercier, du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Boyer, du président du Grand Chalon et 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de la conseillère régionale, Francine Chopard, représentant la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, la conseillère départementale de Saône-et-Loire, Amelle Deschamps, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, et l'ingénieur en chef de 1ère classe Sylvain Hilairet, commandant de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône.



Après le Chant des Africains, le président de l'antenne locale de l'Union nationale des Combattants, Denis Saunier, a lu le manifeste du message de l'UNC.



Après la lecture du message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, par le sous-préfet, plusieurs gerbes ont été déposées devant le mémorial.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati