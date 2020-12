AVIS DE DECES - Madame Marie-Françoise CHAMPONNOIS née MEROTTE

CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur Roger Champonnois (†) et Danielle,

Monsieur Jean-Claude Champonnois et Denise,

Madame Janine Dupuis (†) et Roger,

Monsieur Gérard Champonnois et Yveline,

Monsieur Robert Champonnois,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses 14 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants ;

Madame Monique Reynaud et Pierre (†), sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines, amis fidèles, parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-FrançoiseCHAMPONNOIS

née MEROTTE

survenu le 28 novembre 2020, dans sa 96e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 9 décembre 2020 à quinze heures trente, en l'église Sainte-Thérèse.

Un registre de condoléances sera à disposition pour celles et ceux qui souhaitent témoigner de leur amitié.

Marie repose à la Chambre Funéraire Roc-Eclerc.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie tout particulièrement l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Varennes-le-Grand,

et rappelle à votre souvenir la mémoire de

Georges CHAMPONNOIS

son époux, décédé le 31 janvier 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.