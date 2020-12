Givry : Réussite du premier marché des producteurs et reprise en demi-teinte pour la brocante

Dimanche matin, le public s'est déplacé en nombre, et dans le respect des gestes barrières, pour découvrir le nouveau marché des producteurs locaux, initié par la Mairie de Givry. Mais cet engouement n'a pas profité à la Brocante mensuelle, qui n'a pas connu sa fréquentation habituelle.

Une initiative municipale validée par les consommateurs et les producteurs :

Que ce soient les producteurs présents ou les visiteurs, tout le monde s'est accordé pour dire que la première édition de ce marché alimentaire des producteurs locaux a été une réussite.

Et c'est tant mieux, car il est prévu que l'opération soit renouvelée les deux prochains dimanches, avant, selon Rémi Cordonnier, Adjoint au Maire en charge de la vie économique et de la communication, une possible reprise au printemps 2021.

Les consommateurs pourront donc de nouveau profiter des produits alimentaires proposés par des producteurs locaux, qui les attendront dès dimanche prochain sur la Place de la Poste.

Renseignements sur le site de la Mairie https://www.givry-bourgogne.fr/marche-producteurs

Les visiteurs pourront aussi bénéficier des offres spéciales de certains commerçants et restaurateurs du centre bourg, mises en place pour l'occasion, ainsi que de l'ouverture du Caveau Givry Vins, qui propose des produits locaux, des ouvrages sur la Côte Chalonnaise, ainsi que 32 références en Givry Village et Givry 1er Cru.

Une reprise de la brocante mensuelle, contrariée par les conditions météorologiques et les contraintes liées au contexte sanitaire.

D'après Jean-Claude Dufourd, Président d'Animation en Côte Chalonnaise, qui organise cette brocante depuis de nombreuses années, l'arrivée tardive (mardi matin) de l'autorisation préfectorale a eu un effet négatif sur la participation des brocanteurs. Il pense aussi que le brouillard et le gel ont manifestement incité certains exposants, et surtout les particuliers, à rester au chaud.

Il en est de même pour les chineurs, pour qui il faut rajouter les contraintes liées à la sortie du confinement, notamment la limite de déplacement dans un rayon maximal de 20 kilomètres.

Malgré tout cela, les personnes présentes ne cachaient pas leur plaisir de pouvoir, l'espace d'une journée, retrouver les conditions d'une vie presque normale....