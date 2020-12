AVIS DE DECES - Monsieur Serge JACQUES dit "Le Cous"

GIVRY, SAINT-RÉMY



Christelle Jacques,

son épouse ;

Lucie, sa belle-fille ;

Pierre et Odile Seurre,

ses beaux-parents ;

ses cousins et cousines ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Serge JACQUES

dit "Le Cous"

survenu ce 28 novembre 2020, à l'âge de 60 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 9 décembre 2020 à dix heures, en l'église de Givry.

Fleurs naturelles et plaques uniquement.