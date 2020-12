Virey le Grand : Le CCAS a joué le Père Noël

Produits locaux pour le colis de Noël offert par le CCAS et distribué aux anciens de la commune samedi matin 5 décembre et carte cadeau pour les nouveaux nés.

Les personnes du CCAS et les élus de Virey le Grand étaient à pied d’œuvre ce samedi matin pour distribuer les colis de Noël aux plus anciens. Ce sont 120 colis ont été préparés par le CCAS et les bénévoles dont 60 pour les couples âgés de plus de 65 ans. Un accent a été mis sur la solidarité envers les commerçants de la commune, le restaurant la ̏Thaliette˝, ̏Délices Fermiers˝ et la Boulangerie Pâtisserie ̏Mathys˝ en privilégiant leurs produits. Pour joindre l’utile à l’agréable, tous ces bons et beaux produits étaient mis dans un sac réutilisable en toile.

Ce cadeau, dont le seul critère est l’âge, est plus conséquent cette année pour palier à l’annulation du traditionnel banquet. Il permet de garder le lien social et inter générationnel, pour preuve les enfants du centre de loisirs ont fait des cartes avec un petit mot qui ont été glissées dans les colis.

C’est ainsi que 6 équipes composées des élus Catherine Zizzo, Catherine Dargaud, Stéphanie De-Santis, Patrick Cloupeau et Etienne Muthelet, de bénévoles et du personnel du CCAS ont déambulé dans les rues pour sonner aux portes des personnes âgées, qui s’étaient inscrites, pour leur remettre le colis de Noël afin d’éviter tout déplacement et rassemblement en cette période de crise sanitaire. Cette initiative est à souligner car on le sait bien les personnes âgées sont les plus à risque.

En l’absence de Guillaume Thiébaut, Maire de la commune, c’est Peggy vice-présidente du CCAS accompagnée de Sandrine qui ont remis le cadeau à Maurice Ravelle-Chapuis né en 1923 doyen de Virey le Grand.

La remise des colis de noël est aussi le moment choisi par le CCAS et la municipalité pour distribuer le cadeau aux enfants nés durant l’année. Les parents des 14 nouveaux nés pourront profiter d’un chèque cadeau à utiliser dans les magasins Aubert et les parents absents pourront venir à la mairie retirer leur chèque cadeau.

Malheureusement cette année la rencontre entre ces deux générations n’est pas possible.

C.Cléaux