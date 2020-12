AVIS DE DECES - Monsieur Robert BERTHOUD

MERCUREY, DIJON

Jean-Claude (†) et Maryvonne Berthoud,

Marie-Line et Jean-Marie Bigarnet, ses enfants;

Valentin Bigarnet,

son petit-fils;

Denise Thévenot,

sa belle-sœur;

Florence et Christophe Gay, ses neveux;

Auréline et Hubert Gay,

ses petits-neveux;

Maurice Mathey, son oncle;

Noëlla Meunier et sa famille;

les familles Mathey et Bourdeaux,

vous font part du décès de

Monsieur Robert BERTHOUD



survenu le 29 novembre 2020, à l'âge de 99 ans.

Les obsèques auront lieu en l'église Notre-Dame de Mercurey, ce jeudi 10 décembre 2020 à quatorze heures trente, suivies de l'inhumation au cimetière de Mercurey.

Une messe sera dite à son intention à dix-huit heures trente à la crypte de l'église Saint-Bernard à Dijon.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Paulette BERTHOUD

décédée le 29 juin 2006,

et son fils

Jean-Claude BERTHOUD

décédé le 12 avril 2020.

Fleurs naturelles uniquement. Pas de plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.