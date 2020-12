AVIS DE DECES - Jacqueline AUBOEUF née VADOT

SAINT-RÉMY



André Auboeuf, son époux ;

Claude Auboeuf, son fils et Catherine Pillon, sa compagne ;

Laurent, Julien et Marion,

ses chers petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jacqueline AUBOEUF

née VADOT

le 4 décembre 2020 dans sa 86e année.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille

Catherine



décédée en 2011.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 10 décembre à dix heures trente en l'église du Bourg de Saint-Rémy dans l'intimité familiale.

Des fleurs pourront être déposées à l'entrée de l'église. Inhumation au cimetière de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie très sincèrement les gentilles infirmières locales pour leur compétence, leur réconfort et leur dévouement.