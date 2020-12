12 tablettes numériques offertes à l'AMEC pour rompre l’isolement

Mercredi après-midi, le Conseil départemental de Saône-et-Loire a distribué 12 tablettes numériques à l'Association Médico Éducative Chalonnaise (AMEC) afin de permettre à des enfants et adultes en situation de handicap de continuer à garder le contact, même virtuel, avec leur famille et leur environnement. Plus de détails avec Info Chalon.