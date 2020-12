La mairie accueille la boîte aux lettres du Père Noël de la régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais

Cette année, la régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais a déposé à l'accueil de la mairie de Chalon-sur-Saône une boîte aux lettres. Les enfants qui ont été bien sages toute l’année peuvent donc y déposer leurs courriers adressés au Père Noël. Plus de détails avec Info Chalon.

S'il existe déjà une autre dans le village consacré aux festivités de fin d'année, sur la Place de l'Hôtel de Ville, une boîte aux lettres du Père Noël a été installée par la Régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais dans le hall de la mairie, ce mercredi, à 17 heures 30.



L'inauguration a été réalisée en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de Solange Dorey et Yannick Barbier, respectivement présidente et directeur de la Régie de quartiers de l'Ouest Chalonnais qui travaille essentiellement pour l'OPAC (mais pas que) sur les quartiers prioritaires du Stade-Fontaine aux Loups, du Clair-Logis et des Aubépins.



La Régie emploie 50 personnes et 10 autres dans l'atelier d'insertion A2Mains, sa structure labellisée Atelier Chantier d'Insertion et dédiée à la fabrication de meubles, d'objets en carton et d'objets décoratifs.



En plus d'un atelier d'insertion, la Régie comprend également un Garage Solidaire aux Clair-Logis et une auto-école associative, C'Permis, sous le centre commercial des Aubépins.



«La Régie de quartiers ne recevant pas de public, qu'est-ce qu'on fait de notre boîte aux lettres? Elle reste enfermée ou on en fait quelque chose? Alors j'ai eu l'idée de demander à Monsieur le Maire s'il nous autorisait à l'installer dans le hall de la mairie. Au moins, elle servira à quelque chose. Je remercie également la Mairie de nous accueillir», nous explique l'ancienne conseillère déléguée chargée des relations avec le monde associatif et présidente de la Régie depuis 2014.



Le maire parlant d'un «bon coup de projecteur» pour la Régie à qui il apporte son soutien et ce «depuis toujours».



«C'est le petit coup de pouce de Noël», dira-t-il à ce propos avant de revenir sur la nature et les fonctions de la Régie de quartiers : «on est dans un cadre qui est complètement professionnel avec des responsabilités, avec un engagement et certes, avec un encadrement forcé mais on est quand même déjà dans une logique».



Notons que plusieurs showrooms seront organisés par la Régie, dès le lundi 11 janvier 2021 puis les 1ers lundis de chaque mois, entre février et juillet, de 10 heures à 16 heures.



Étaient également présents lors de cette inauguration, Philippe Finas, adjoint au maire en charge des sports, et Fabrice Faradji, conseiller délégué aux Grands équipements sportifs.



En attendant, la boîte aux lettres restera dans le hall jusqu'à la fin des fêtes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati