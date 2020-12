AVIS DE DECES - Monsieur Henri CELDRAN

SAINT-RÉMY



Mme Antoinette Varon, son épouse ;

Christian et Henri, ses enfants ;

Fabienne, Julien, Julia et Arnaud, ses petits-enfants ;

Basile et Gaston, ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri CELDRAN

Officier de l'Ordre des

Palmes Académiques

survenu le 6 décembre 2020, dans sa centième année.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 14 décembre, à quinze heures, en l'église Sainte-Thérèse, à Saint-Rémy.