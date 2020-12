Une nouvelle fois, Anastasia Urbaniak du Cercle Nautique Chalonnais se distingue aux championnats de France ‘Elite’

La médaille de bronze vient étoffer les nombreux trophées de la chalonnaise !

Anastasia Urbaniak et son entraîneur Alexandre Legrand peuvent être fiers de la performance réalisée aux championnats de France Elite d’hiver de Saint-Raphaël sur la catégorie 50 mètres dos par la nageuse chalonnaise.

Lors de cette finale A ou le plateau était très relevé, la chalonnaise a montré toute l’étendue de son talent en allant chercher une brillante médaille de bronze. Grâce à elle, les Championnats de France hiver ont été lancés de bien belle manière pour le team CN Chalon !

De nombreux autres nageurs et nageuses ont bien représenté le Cantre Nautique Chalonnais en accédant aux finales B et C de ces championnats de France ‘Elite’ :

- Julie BOUTIN qui termine 8ème de la finale C du 50 mètres dos en 30:97

- Mathys CHOUCHAOUI qui termine 6ème de la finale B en 2:03:55

En série, Paul ANNOCQUE et Clément RIVIERE étaient alignés au 100 mètres papillon sans pouvoir atteindre les finales en 55:69 et 56:18 respectivement.

Bravo une nouvelle fois aux dirigeants du Centre Nautique Chalonnais et aux coachs, pour la qualité des entrainements qui permettent à tous ces jeunes athlètes chalonnais de briller au plus haut niveau!

