Après 12,7 millions d'euros investis, l'OPAC de Saône et Loire vient de terminer sa dernière phase de réhabilitation aux Près Saint Jean

L’OPAC Saône-et-Loire vient de terminer la dernière phase de sa campagne de réhabilitation de 441 logements débutée en 2017 aux Prés Saint-Jean à Chalon-sur- Saône.

Cette opération d’envergure a consisté à réhabiliter le bâti, à améliorer la performance énergétique des logements, le confort et la sécurité des habitants, ainsi qu’à restructurer les extérieurs.

L’isolation des façades, la réfection des toitures, le remplacement des chauffes bains et la création de VMC concourent à réduire la consommation énergétique de l’ordre de 25 à 35%.

Les réfections réalisées à l’intérieur des appartements et dans les parties communes (embellissement des halls, peinture des cages d’escaliers) apportent davantage de confort aux résidents et contribuent à améliorer le cadre de vie.

Quant aux extérieurs, les aménagements de parking, de massifs, de trottoirs et de chemins piétonniers facilitent et sécurisent le passage des piétons.

Le coût total de l’opération s’élève à 12 749 500 euros. Ce chantier a obtenu le soutien du FEDER et de la Région Bourgogne Franche Comté.