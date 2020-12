La maison Tramier lance la première bière de Mercurey

Première appellation de Bourgogne de part sa surface cultivée, Mercurey commercialise aussi sa première bière. Les explications d'info-chalon.com avec Laurent Dufouleur, patron de la Maison Tramier.

C'est un secret pour personne que les bières artisanales ont le vent en poupe depuis quelques années, alors même que le marché du vin a une tendance à se contracter, même si il a encore de belles heures devant lui, et encore plus sur la Côte Chalonnaise, au regard du rapport qualité/prix.

Reste que pour Laurent Dufouleur, patron de la maison Tramier, rachetée par son grand père en 1959, la question de la production d'une bière artisanale "trottait dans la tête depuis quelques temps. Et puis, on sait faire du vin. Le travail de l'un n'est guère distant de l'autre" plaide le Mercuréen.

Conscient des enjeux financiers et surtout afin de répondre à une demande qui ne cesse d'évoluer, Laurent Dufouleur a décidé de s'adosser à une brasserie artisanale, "histoire de produire un premier brassin. Et puis finalement, on a produit 4 palettes puis 12 et le succès est au rendez-vous!".

"Une bière associée au miel"

"Je ne voulais pas une bière trop amère. Du coup, on a trouvé un joli compromis en s'adossant une petite note de miel, qui donne ce bel aspect en bouche" rajoute Laurent Dufouleur. Un sentiment confirmé par Magali Lagorgette, patronne du Comptoir de Mercurey (tabac/presse de la Grande Rue) qui s'est vite positionnée afin de commercialiser le nouveau nectar de Mercurey.

"Il faut apprendre à se réinventer"

Laurent Dufouleur n'entend pas en rester là et les perspectives de développement autour d'autres bières artisanales sont dans les tuyaux. "On proposera d'ici l'été prochain, une bière blanche et sans doute un brassin spécial Noël en 2021. L'idée étant d'avoir une série de quatre bières à proposer d'ici 3 ans. A terme, ce sera sans doute le recrutement d'un maître brasseur sur le domaine et des investissements directement sur le caveau".

Commercialisée à 2,50 eurs la bouteille

Vendue à l'unité, vous pouvez acquérir cette petite nouveauté qui porte le nom de la marque phare de la Maison Tramier, à savoir RONCIER, directement au Comptoir de Mercurey ou directement au caveau de la Maison Tramier à Mercurey - Contact 03 85 45 10 83 - Ouvert du lundi au samedi - 9h/12h - 14h/18h.

