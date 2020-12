Le Secours Catholique organise un FraterNoël

Il est préparé par des bénévoles et distribué le jour de Noël aux familles et personnes isolées accompagnées par le Secours Catholique et aux personnes rencontrées lors de tournées de rues.Les participants pourront ainsi recevoir et partager des messages via des chaînes whatsapp, découvrir des contes de Noël en version livret ou en version audio, allumer une bougie, partager des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FraterNoël, …Pour Noël, les équipes ont préparé ces « hottes fraternelles » que les bénévoles offriront aux familles accompagnées.En Bourgogne, plusieurs équipes ont développé un partenariat avec des restaurateurs locaux. Cette initiative permet de proposer un repas de fête à des foyers isolés ou en difficulté et d’aider les restaurateurs actuellement touchés par la crise.Dans la délégation de Bourgogne, ce sont près de 1200 bénévoles qui font vivre plus de 65 lieux d’accueils et accompagnent au quotidien près de 10 000 familles précarisées.Suivez nos actions sur notre page facebook et notre site internet :Soutenez-nous via lien page de don : https://don.secours-catholique.org/