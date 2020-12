AVIS DE DECES - Monsieur Yves NOUAZÉ

SAINT-RÉMY, - AUXEY-DURESSES



Françoise Nouazé,

son épouse ;

Laurent et Amélie Nouazé,

Magali et Christophe Perrusson,

ses enfants ;

Agatha, Marie-Amélie, Fanny, Maxence,

ses petits-enfants ;

Germaine Lasoudris,

sa belle-mère et Patrick,

et toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Yves NOUAZÉ



Ses obsèques auront lieu le lundi 28 décembre 2020 à quinze heures en l'église Sainte-Thèrèse à Saint-Rémy.