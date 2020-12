Réussissez à coup sûr vos repas de fêtes et du réveillon du 31 décembre avec le restaurant ‘Chez Jules’.

Découvrez ses menus à emporter !

Depuis de nombreuses années, les chalonnais et grands-chalonnais ne s’y trompent pas en commandant des menus traiteurs ou de réveillons dans cet établissement. Il faut dire que les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles.

Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. En effet, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession de l’établissement.

Dans ce restaurant, hors confinement, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles et il en est de même chaque semaine pour ses menus traiteurs et chaque année pour ses menus de réveillons dont l’originalité et le 100% fraicheur vous garantissent des repas réussis.

Dans son chaudron, le Chef, assisté de Justin et Marion, mitonne des petits plats ou des menus traiteurs qui font la réputation de son restaurant tels que les plats photographiés et proposés pour vos menus de réveillon:

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône.

Publi-information