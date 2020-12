TEMPETE BELLA - Au moins 13000 foyers privés d'électricité en Bourgogne-Franche Comté

dont 600 en Saône et Loire. Des coups de vents jusqu'à 85 km/h ont été enregistrés au sud de Chalon sur Saône.

Prudence ce dimanche soir, alors que le département a été classé en vigilance jaune par Météo France en raison de la Tempête Bella. En milieu d'après-midi, plus de 13000 foyers étaient privés d'électricité notamment en Franche-Comté avec deux zones particulièrement touchées dans le Doubs et le Jura. La Saône et Loire n'échappe pas à la tempête avec des branches d'arbres ou des cables tombés à cause du vent, provoquant des interruptions de service pour au moins 600 foyers en Saône et Loire.