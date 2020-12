Belle action solidaire de la CPME71 auprès des Restos du Coeur à Chalon sur Saône

L'organisation patronale de Saône et Loire a mobilisé ses adhérents en cette période de fin d'année.

Contexte sanitaire mais aussi contexte social et économique sont au coeur d'une vaste chaine de solidarité, tout particulièrement sur le Chalonnais. On ne présente plus les initiatives du genre, dans les lycées, dans les associations ou de simples anonymes, qui ont oeuvré à remplir des boîtes à chaussures de cadeaux, en vue de les offrir aux plus démunis. Côté CPME, Thierry Buatois, Président de l'organisation départementale, était aux côtés des Restos du Coeur, afin de leur remettre quelques 150 boites confectionnées par les adhérents. Un esprit d'entraide que le Président Buatois a tenu à mettre en avant, saluant au passage tous les acteurs de l'opération "Cadeaux du coeur".

L.G