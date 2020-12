VOEUX 2021 - Les Marcheurs de Saône et Loire appellent à "avoir confiance"

Cette année se termine sur une note amère. Le deuil de ceux qui nous ont quittés, le désespoir de ceux qui ont perdu leur travail ou qui vont le perdre, l’angoisse des acteurs du monde de la culture, de la restauration, du tourisme, et de bien d’autres métiers qui n’ont qu’une envie : reprendre leur activité et qui ne peuvent encore le faire.

Dans ce contexte si particulier, nous avons une pensée toute particulière pour les personnes qui sont dans la peine, la solitude ou qui sont mobilisées dans les hôpitaux et les EPHAD.

Après 2020, viendra 2021 l’année de l’espoir : grâce aux vaccins, grâce à notre respect des règles, grâce à notre solidarité. L’année où nous surmonterons à notre tour l’épreuve qui nous est assignée. C’est le meilleur vœu que nous vous formulons aujourd'hui.

C’est ensemble, que nous réussirons à surmonter cette crise et à trouver des solutions. Les débats passionnés sont importants et inhérents à notre modèle démocratique, mais ils ne doivent pas se suffire à eux-mêmes et empêcher l’action.

C’est la différence entre la politique politicienne qui voudrait que tout soit noir ou blanc et que les réponses soient simples, et la politique de l’action que nous menons, dans sa complexité, en assumant que la réalité impose des “en même temps“ qui permettent d’avancer.

Dans la gestion de crise il y a ceux qui commentent et ceux qui font. La réalité c’est qu’en étant responsables collectivement, nous avons permis à notre pays de résister et de tenir Ensemble.

AVOIR CONFIANCE DANS LE VACCIN

Rappelons pour commencer que le vaccin n’est pas une décision politique, c’est un travail scientifique. Doutes et prudence sont toutefois légitimes.

Il n’y a rien de plus normal que de s’interroger sur un nouveau vaccin, un nouveau médicament : la précaution est le propre de la science.

La transparence est faite par les laboratoires qui ont publié leurs résultats complets et les procédures d’autorisation sont strictes. Il faut être prudent tout en faisant confiance à la science.

Nous devons faire la différence entre ceux qui hésitent et se posent des questions et ceux qui répandent de fausses affirmations à des fins politiques ou complotistes.

Enfin, l’arrivée de vaccins moins d’un an après le déclenchement de la pandémie est un immense espoir, et une prouesse. Ne cédons pas aux sirènes de la défiance et de l’abandon. Il en va aussi de la santé de notre démocratie.

AVOIR CONFIANCE EN L’EUROPE

À quelques jours du Brexit, certains pourraient imaginer une réalité similaire en France ou plus simplement remettre en cause la légitimité et les bienfaits de l’Europe. Nous pensons au contraire que notre confiance en l’Europe et ses valeurs est plus que jamais essentielle.

- Face à la covid-19 d’abord : à l’initiative de la France et de l’Allemagne, l’Union Européenne a adopté un plan de relance commun inédit de 750 milliards d’euros afin de faire face aux conséquences de la crise. Rappelons également que lors de la 1ère vague, c’est la concertation des pays de l’UE qui a permis aux patients français d’être pris en charge dans des pays voisins (Luxembourg, Allemagne). C’est enfin cette même Europe de la santé qui permettra une coordination essentielle pour les vaccins.

- Pour encadrer les géants du numérique : l’Europe va désormais réguler les grands acteurs du numérique. Haine en ligne, concurrence, achats en ligne… Ces derniers auront l’obligation désormais être plus transparents et plus responsables.

- Pour le climat : les membres de l’UE se sont fixés l’objectif clair et impérieux de baisser nos émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030. Cela fait de l’Europe la championne du monde de la lutte contre le dérèglement climatique.

- Pour les jeunes : 70 % de budget supplémentaire alloués au programme Erasmus. C’est une très bonne nouvelle pour notre modèle européen !

AVOIR CONFIANCE DANS LA RELANCE

Plus que jamais, Restons UNIS.

Cette crise n’a épargné personne. Alors que certains se plaisent à « observer » et commenter pour mieux attiser les peurs, nous préférons vous inviter à relire les mesures prises par notre pays, qui, n’en déplaisent à certains, comptent parmi les plus protectrices au monde. Rendez-vous sur : www.gouvernement.fr/france-relance

AVOIR CONFIANCE DANS LE PROGRÈS

C’est notre socle, le fondement de nos valeurs et notre engagement pour construire un avenir meilleur et améliorer concrètement le quotidien de tous : le progrès.

Si cette crise nous a pourri la vie depuis bientôt un an, elle nous a aussi appelé à repenser nos priorités, nos habitudes et nos certitudes. Nous choisissons de croire dans la capacité de notre pays à faire du pire une opportunité pour le meilleur. Loin des complotistes, des populistes et de l’obscurantisme qui enferment nos sociétés dans une inertie morbide, nous croyons dans la volonté d’agir et de réussir collectivement...

AVOIR CONFIANCE EN NOUS !

La sortie de la crise n’est peut-être pas pour demain mais nous devons avoir confiance en nous : nous allons y arriver et nous allons tenir ensemble !

Soyez prudent, prenez soin de vous, et profitez de vos proches.

Nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin d’année possibles, avec un réveillon du nouvel an en comité restreint,et tous nos meilleurs vœux pour 2021.

Philippe EXERTIER

Référent La République en Marche – Saône & Loire