"Responsabilité et inventivité, courage et confiance nous permettront d’écrire une nouvelle page de notre histoire" pour Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire

La fraternité, le sens du collectif nous ont permis de mieux supporter les épreuves de 2020. C’est unis, dans le respect que l’on se doit les uns aux autres, que nous parviendrons à défendre les valeurs républicaines de la France, à soutenir les plus durement touchés par la crise sanitaire et économique, à lutter contre les inégalités et toutes les formes de violence, à ramener la sérénité et à nous mobiliser en faveur des grands enjeux de notre monde.

L’éducation et le changement des mentalités seront déterminants pour relever ces défis. La gestion de la pandémie continue avec celle de la vaccination. Il nous faut retrouver le bon sens. Il est aujourd’hui noyé dans la lenteur et la complexité des procédures administratives. Les injonctions contradictoires, les multiples opinions plus ou moins éclairées qui s’expriment dans les médias et sur les réseaux sociaux posent la question de la fiabilité de l’information. Le circuit court de la décision médicale est oublié. La prise en charge des patients est dégradée.

Responsabilité et inventivité, courage et confiance nous permettront d’écrire une nouvelle page de notre histoire.

« Je ne pense pas à toute la misère, mais à la beauté qui reste encore. »

Anne Frank

Puisse 2021 nous apporter l’espoir et la force d’agir pour construire ensemble un monde meilleur.

Marie Mercier Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal