«17550 doses de vaccins pour la Saône-et-Loire en janvier», annonce le Député Rémy Rebeyrotte

9750 doses de vaccins viennent d'arriver aux Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône et Macon pour diffusion sur le département.

17550 doses de vaccins pour la Saône-et-Loire en janvier

Suite aux objectifs fixés par le Président de la République, 9750 doses de vaccins viennent d'arriver aux Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône et Macon pour diffusion sur le département. Au total, d'ici le 27 janvier, 17550 doses seront acheminées en Saône-et-Loire pour vacciner, sur la base du volontariat et gratuitement, les publics prioritaires de nos aînés en EHPAH ou à domicile, les plus exposés au risque et les publics à risque renforcé par une situation de co-morbidité.

La stratégie, l'organisation et la logistique s'ouvrent et se mettent en place, au service de l'intérêt général de la population et du plus grand nombre possible.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire