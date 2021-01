La Sénatrice Marie Mercier réagit à «l'intrusion violente, inédite et inacceptable», subie par Le Capitole

Le Capitole a subi une intrusion violente, inédite et inacceptable.

Les Américains, inspirés par Montesquieu, ont fondé le premier gouvernement démocratique. Au XIXème siècle, le philosophe Tocqueville s’est rendu aux Etats-Unis pour étudier cette forme de gouvernance et réfléchir à son application en Europe et en France. Il a ainsi révolutionné notre droit constitutionnel.

Aujourd’hui, nos démocraties vacillent, tourmentées par le regain de tensions et de menaces qui pèsent sur le monde, fragilisées par les inégalités sociales, par le sentiment de délitement de notre société.

Il est urgent de réagir, urgent de recréer les conditions de la solidarité collective, urgent de s’accorder sur les difficultés que nous traversons et d’élaborer ensemble les solutions pour retrouver le sens d’un avenir commun et apaisé.

Marie MERCIER

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal