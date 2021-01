Nouvelle étape pour les travaux d'appontements quai Sainte-Marie à Chalon sur Saône

La pose de la passerelle d'accès de 27 mètres de long était au programme ce jour.

Pour les adeptes de promenades en bord de Saône, la question de l'appontement et surtout de la pose de la passerelle de quasi 28 mètres de longueur aura été l'occasion d'une petite sortie supplémentaire ce jeudi matin. Signe que malgré le contexte sanitaire, les travaux se poursuivent, c'est l'emblématique passerelle qui a été posée ce jour, à l'aide d'une grue qui n'est évidemment pas passée inaperçue dans le quartier Sainte-Marie.

Des travaux rive droite sur lesquels Gilles Platret porte beaucoup d'espoirs en terme d'attractivité, et surtout compenser la perte entraînée par les travaux du Port-Villiers. Suivront dans les jours à venir, la poses des différentes passerelles fixe et mobile et des pontons flottants. Lancés au début de l'année scolaire 2020, les travaux devraient être terminés au printemps avec une mise en fonction immédiate.

Les passerelles seront réservées exclusivement à l'usage des plaisanciers et mariniers, et bien évidemment interdites au grand public, pour des raisons de sécurité évidentes. La réfection du quai Sainte-Marie sur la soixantaine de mètres donnera accès à toutes les embarcations ayant un tirant d'eau inférieur à 1,20m.

D'un coût total de 1,5 millions d'euros, les travaux ont reçu le soutien financier à plus de 50 % du Conseil départemental de Saône et Loire, du Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté, de l'Etat, de VNF et du Grand Chalon via l'EPIC.

Laurent Guillaumé