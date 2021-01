Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : « Au Rituel », découvrez deux univers : Un pour femmes et un pour hommes

Le clin d’œil info-chalon.com

Récemment installé (14 décembre 2020) un nouveau magasin de coiffure mixte et barbier à la fois à ouvert ses portes 50 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône (anciennement le restaurant indien).

Morgane et son mari Hamza, maitres coiffeurs et barbiers visagistes, conseillers en relooking sauront vous proposez des coupes et des couleurs adaptées à la forme de votre visage et votre carnation. Il vous sera également proposé une multitude de soins, colorations, shampoings, produits coiffants…

Ce salon de coiffure est ouvert pour les femmes du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures 30 (couvre-feu oblige) et le samedi de 9 heures à 16 heures 30 (téléphone 07 79 82 44 35).

Ce salon de coiffure-barbier est ouvert pour les hommes du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures 30 (couvre-feu oblige) et le samedi de 9 heures à 17 heures (téléphone 06 23 24 92 09).

J.P.B.